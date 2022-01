Delirio a bordo | gli chiedono di mettere la mascherina lui si abbassa i pantaloni e mostra il cul* alla hostess

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022) Volo Delta Airlines Dublino-Aeroporto JFK New York. Ac’è il 29enne Shane McInerney, irlandese, allentore di calcio. Originario di Galway, deve andare in Florida dove dovrebbe lavorare per per una accademia di football. Peccato che il comportamento di McInerney degeneri quasi subito. Quando il personale digli chiede di indossare la, come da regolamento, si rifuta, lancia una lattina addosso a un passeggero, siil culo. Come riposta SkyNews, il 29enne ha avuto la concessione della libertà su cauzione per 20 mila dollari ma rischia una condanna per aggressione, con una pena fino a 20 anni di carcere. “Tolleranza zero per comportamenti indisciplinati nei nostri aeroporti e a ...