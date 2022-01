Un gruppo di artisti underground ha creato un'opera a forma di astronave in un capannone a Milano. Per riflettere sulla condizione "alienata" dei creativi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Era nato nel 2017 come laboratorio creativo e “casa degli artisti” per riunire talenti internazionali interessati a condividere uno spazio. E così è stato fino a oggi con progetti artistici di spessore con personalità come Lami Daher a Bros, Willow, Angelo Cruciani, DutyGorn, Barbara Crimella, Guido Averna. Leggi anche › Arte, il “Tricolore 2022” è al centro del mondo di Christopher Veggetti › Moda e arte: l’omaggio di Parigi a Saint Laurent › “Orizzonti del corpo”: arte, danza e realtà virtuale a Reggio Emilia SpazioAlieno, “arte viva” Nessuno sapeva, però, che l’associazione culturale ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 gennaio 2022) Era nato nel 2017 come laboratorio creativo e “casa degli” per riunire talenti internazionali interessati a condividere uno spazio. E così è stato fino a oggi con progettici di spessore con personalità come Lami Daher a Bros, Willow, Angelo Cruciani, DutyGorn, Barbara Crimella, Guido Averna. Leggi anche › Arte, il “Tricolore 2022” è al centro del mondo di Christopher Veggetti › Moda e arte: l’omaggio di Parigi a Saint Laurent › “Orizzonti del corpo”: arte, danza e realtà virtuale a Reggio Emilia SpazioAlieno, “arte viva” Nessuno sapeva, però, che l’associazione culturale ...

Ultime Notizie dalla rete : gruppo artisti Super Bowl 2022, il bellissimo spot dell'Halftime Show. ...Super Bowl 2022 Halftime Show Cinque artisti che hanno segnato il corso della musica in modo indelebile. Quest'anno l'Halftime Show del Super Bowl ( FOTO ) può contare sulla presenza di un gruppo ...

"Revelation" degli Opera Nera con Fofò Bruno guest in "Agnus" Con questo nuovo progetto gli artigiani sono diventati artisti, si lasciano attraversare da idee ... Gli Opera Nera si rivelano veri maestri, il bassista del gruppo Alessandro Pacella è il fondatore ...

UGO LA PIETRA. OVUNQUE A CASA PROPRIA Archiportale.com SpazioAlieno, la casa degli artisti… diventa un’opera d’arte Un gruppo di artisti underground ha creato un'opera a forma di astronave in un capannone a Milano. Per riflettere sulla condizione "alienata" dei creativi ...

Il nuovo Anno artistico per Serenella Sossi Il nuovo Anno artistico per Serenella Sossi comincia subito, con due partecipazioni a due mostre: a Napoli e a Nizza. Dal 17 gennaio al 18 febbraio al Centre Culturel La Providence il gruppo di artist ...

