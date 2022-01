MediaWorld rilancia gli XDays | con tantissimi prodotti in sconto ma solo per gennaio

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dasono tornati gli, una serie di giorni di grandi sconti su tanta tecnologia, una ghiotta occasione per acquistare il prodotto desiderato ovviamente a prezzo di saldo rispetto al solito., 21/1/2022 – Computermagazine.itBisogna però affrettarsi visto che le promozioni non andranno avanti a lungo, e solamente fino al prossimo 302022, quindi per un’altra decina di giorni. In ogni caso, le offerte sono svariate e ce ne è per tutti i gusti, dalla telefonia all’informatica, passando per i videogiochi e i grandi elettrodomestici: vi basterÃscegliere., 21/1/2022 – Computermagazine.itTORNANO GLIDI: TANTI OGGETTI TECNOLOGICI ...