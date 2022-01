Draghi firma il nuovo Dpcm sulle attività essenziali: dove si potrà entrare senza Green pass dal 1° febbraio (Di venerdì 21 gennaio 2022) È arrivata la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi sull’atteso Dpcm legato al decreto Covid del 5 gennaio con la lista delle attività considerate essenziali accessibili senza Green pass base. Nell’elenco dei negozi in cui sarà possibile entrare dal 1 febbraio anche in assenza di un tampone negativo o delle vaccinazioni anti Covid non compaiono i tabaccai e le edicole, su cui nel governo si è a lungo dibattuto nelle ultime ore. Salta all’ultimo anche l’esenzione dal Green pass per poter ritirare la pensione negli uffici postali. Nella bozza finora circolata, la norma considerava tra le «esigenze essenziali e primarie» anche quelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) È arrivata ladel presidente del Consiglio Mariosull’attesolegato al decreto Covid del 5 gennaio con la lista delleconsiderateaccessibilibase. Nell’elenco dei negozi in cui sarà possibiledal 1anche in asdi un tampone negativo o delle vaccinazioni anti Covid non compaiono i tabaccai e le edicole, su cui nel governo si è a lungo dibattuto nelle ultime ore. Salta all’ultimo anche l’esenzione dalper poter ritirare la pensione negli uffici postali. Nella bozza finora circolata, la norma considerava tra le «esigenzee primarie» anche quelle ...

