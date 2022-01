Barù e Delia si dichiarano guerra | “Ti nomino!” | lei spiazza “sei tu l’uomo della mia vita”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 21 gennaio 2022) TraDuran non sembra scorrere buon sangue, al punto tale che i due Vipponi si sono promessi di nominarsi a vicenda in occasionenuova puntata del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore hanno avuto un battibecco proprio in merito alle nomination che faranno oggi.: èal GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.