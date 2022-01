La Bild: 'Raiola in terapia intensiva'. Lo staff: 'Controlli programmati' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si sarebbero aggravate le condizioni dell'agente Mino Raiola, che il 12 gennaio è stato operato al San Raffaele. Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si sarebbero aggravate le condizioni dell'agente Mino, che il 12 gennaio è stato operato al San Raffaele.

