Aeroporto di Fiumicino | furti al duty-free e Ncc “a caccia” di passeggeri | multe e denunce

Fiumicino – Nella giornata di ieri, nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo dell'Aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e lungo i viali antistanti i Terminal, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato a piede libero due persone per tentato furto e sanzionato un autista Ncc abusivo. In mattinata, i Carabinieri sono intervenuti su segnalazione del personale di vigilanza di un duty-free che ha sorpreso due cittadini algerini, residenti in Francia ed in attesa di rientrare con un volo a Parigi, mentre asportavano merce dagli espositori. I Carabinieri li hanno perquisiti rinvenendo, occultati nei loro bagagli a mano, prodotti di cosmesi e profumeria per un valore di 300 euro circa, appena rubati. I due sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria mentre ...

