LIVE Gabon-Marocco, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: En-Nesyri parte titolare! (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35 Ecco le formazioni ufficiali: Marocco: El Kajoui, Hakimi, Masina, Amrabat, Aguerd, Ounahi, El Kaabi, Fajr, Chair, Chakla, En-Nesyri. Gabon: Amonome, Moussounda, Torque, Manga, Obiang, Boupendza, Palun, Allevinah, Kanga Kaku, Biyogo Poko, Akue. 19.32 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gabon-Marocco. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Gabon-Marocco match di Coppa d’Africa 2022, sfida dei bomber con En-Nesyri che affronta Aubameyang. Marocco già qualificato, basterà un pari per garantirsi il primo posto. Nonostante ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.35 Ecco le formazioni ufficiali:: El Kajoui, Hakimi, Masina, Amrabat, Aguerd, Ounahi, El Kaabi, Fajr, Chair, Chakla, En-: Amonome, Moussounda, Torque, Manga, Obiang, Boupendza, Palun, Allevinah, Kanga Kaku, Biyogo Poko, Akue. 19.32 Buonasera e benvenuti alladi. Buonasera e benvenuti allatestuale dimatch di, sfida dei bomber con En-che affronta Aubameyang.già qualificato, basterà un pari per garantirsi il primo posto. Nonostante ...

