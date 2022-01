Serena Bortone, perché conduce ancora con la Ffp2. E spiega il significato della corona (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si rinnova l’appuntamento con Serena Bortone e con Oggi è un altro giorno. ancora una volta, la conduttrice di Rai1 ha dovuto condurre con la mascherina Ffp2, a seguito di un contatto con un positivo. Contrariamente a quanto accaduto venerdì 14 gennaio, i presenti in studio si sono accomodati a viso scoperto e quindi senza nessuna protezione perché tutti negativi. Serena Bortone conduce ancora con la Ffp2 Per la giornalista romana, si tratta di una mera precauzione. Come ha voluto spiegare all’inizio della puntata, ha scelto di indossare ancora la mascherina a elevato potere filtrante perché entrata in contatto con un positivo, benché provvisto di ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si rinnova l’appuntamento cone con Oggi è un altro giorno.una volta, la conduttrice di Rai1 ha dovuto condurre con la mascherina, a seguito di un contatto con un positivo. Contrariamente a quanto accaduto venerdì 14 gennaio, i presenti in studio si sono accomodati a viso scoperto e quindi senza nessuna protezionetutti negativi.con laPer la giornalista romana, si tratta di una mera precauzione. Come ha volutore all’iniziopuntata, ha scelto di indossarela mascherina a elevato potere filtranteentrata in contatto con un positivo, benché provvisto di ...

