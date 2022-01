Covid, l'analisi del Cnr: in 7 province della Toscana raggiunto il picco di casi (Di domenica 16 gennaio 2022) È quanto indicano i calcoli del matematico Giovanni Sebastiani basati sulle differenze settimanali della curva dell'incidenza dei positivi totali nelle 107 province Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 16 gennaio 2022) È quanto indicano i calcoli del matematico Giovanni Sebastiani basati sulle differenze settimanalicurva dell'incidenza dei positivi totali nelle 107

Advertising

fisco24_info : Il Covid aumenta il rischio di diabete nei bambini: Analisi svolta su grandi numeri: significativo aumento dell’inc… - MMoscadelli : RT @iltirreno: Coronavirus, secondo i calcoli del Cnr in 7 province della Toscana si è raggiunto il picco di casi - zaninifz_ : @autocostruttore Prima ondata di covid 2020 tutti positivi in casa nonna 95 anni a contatto con noi mai infetta abb… - iltirreno : Coronavirus, secondo i calcoli del Cnr in 7 province della Toscana si è raggiunto il picco di casi - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #analisi Covid: in Sicilia quattro province hanno raggiunto il picco, in crescita frenetica le… -