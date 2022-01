Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 11:30 (Di sabato 15 gennaio 2022) Viabilità DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDNETE, TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24; SI STA IN CODA SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE Roma; QUALCHE RALLENTAMENTO È SEGNALATO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. CODE INVECE SU VIA PALOMBARESE TRA PIAZZA ROBERT BADEN POWELL E VIA DELLE MOLETTE IN ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022)DEL 15 GENNAIOORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDNETE, TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24; SI STA IN CODA SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE; QUALCHE RALLENTAMENTO È SEGNALATO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. CODE INVECE SU VIA PALOMBARESE TRA PIAZZA ROBERT BADEN POWELL E VIA DELLE MOLETTE IN ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in viale Mazzini (piazzale Clodio-lungotevere Oberdan) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via del Trullo (via della Magliana-via Portuense) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Cassia (Flaminia-Gra) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Grottarossa (Longarone-Cassia) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato in via del Tecnopolo -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 01 - 2022 ore 08:30 PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI ...SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 01 - 2022 ore 07:30 PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI ...SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI ...SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E...PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI ...SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E...