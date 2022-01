Tsunami dopo l' eruzione | a migliaia in fuga dall' inferno di acqua e fuoco

(Di sabato 15 gennaio 2022) L'del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha?apai al largo di Tonga, Stato insulare della Polinesia, ha provocato unocon onde alte circa 1,2 metri, per il quale è stato emesso un allarme in...

È la conseguenza dell'eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga - Hunga Hàapai, che è tornato a sbuffare solo poche oreche, un'allarmediramato ieri in seguito a una prima eruzione ...una potente eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga - Hunga , è scattato l'allarmein un'ampia area del Pacifico che include il regno di Tonga, le Fiji e la Nuova Zelanda . Lo ...L'eruzione di un vulcano sottomarino al largo di Tonga ha provocato uno tsunami con onde alte circa 1,2 metri, per il quale è stato emesso un allarme in diversi Paesi del sud del Pacifico. Le onde son ...Emergenza in tutto il Pacifico Dopo una potente eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha?apai è scattato l’allarme tsunami in un’ampia area del Pacifico che include il regno di Tonga, le ...