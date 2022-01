Modena, professoressa senza super Green pass non indossa la mascherina Ffp2: gli alunni escono dall’aula, lei viene sospesa e multata (Di sabato 15 gennaio 2022) Una professoressa è stata sospesa dopo essersi rifiutata di indossare la mascherina Ffp2 invece di quella chirurgica in aula, nonostante nella sua classe pochi giorni prima uno studente fosse risultato positivo al Covid. Non solo, secondo quanto riportano le agenzie di stampa la donna non è in possesso del super Green pass perché non vaccinata. La vicenda, riportata dalla Gazzetta di Modena, è accaduta in una terza media dell’istituto Giosuè Carducci di Modena il 14 gennaio. Alle azioni della docente, gli studenti avevano risposto abbandonando banchi e aula, filmati con il cellulare dalla donna. Era stata poi la stessa insegnante a chiamare le forze dell’ordine, per denunciare gli alunni utilizzando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Unaè statadopo essersi rifiutata dire lainvece di quella chirurgica in aula, nonostante nella sua classe pochi giorni prima uno studente fosse risultato positivo al Covid. Non solo, secondo quanto riportano le agenzie di stampa la donna non è in possesso delperché non vaccinata. La vicenda, riportata dalla Gazzetta di, è accaduta in una terza media dell’istituto Giosuè Carducci diil 14 gennaio. Alle azioni della docente, gli studenti avevano risposto abbandonando banchi e aula, filmati con il cellulare dalla donna. Era stata poi la stessa insegnante a chiamare le forze dell’ordine, per denunciare gliutilizzando ...

