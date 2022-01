Gusto e tradizione | i mendiant francesi alla rosa

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilè un dolce tipico della confiserie tradizionale francese, e belga, composto da un disco di cioccolato, costellato di noci e frutta secca, che rappresenta i quattro ordini mendicanti o monastici. Ognuno degli ingredienti utilizzati si riferisce, infatti, al colore delle vesti monastiche: uva passa per gli Agostiniani, nocciole per i Carmelitani, i fichi secchi per i francescani e mandorle per Domenicani. Adesso è possibile trovare una grande varietà di ingredienti, ad esempio pistacchi e buccia d'arancia candita o, come nel caso di questa ricetta, petali di! Sono pasticcini tanto di scenografici quanto facili da preparare.Ingredienti (per 6-8 porzioni)150 g di cioccolato bianco - 150 g di cioccolato al latte - 150 g di cioccolato fondente - 100 g di pistacchi - 4 o 5 boccioli disecchi per ...