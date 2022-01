ZONA BIANCA, GIALLA, ARANCIONE; GREEN PASS E SUPERGREEN PASS – LA GUIDA – GENNAIO 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cosa posso fare col GREEN PASS base? Posso entrare in un bar? Posso sedermi fuori? La casistica delle zone colorate e del GREEN PASS e del superGREEN PASS sono un vero labirinto Vi offriamo questo link per ciharire tutti i vostri dubbi in merito https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella attivita consentite.pdf Leggi su udine20 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cosa posso fare colbase? Posso entrare in un bar? Posso sedermi fuori? La casistica delle zone colorate e dele del supersono un vero labirinto Vi offriamo questo link per ciharire tutti i vostri dubbi in merito https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella attivita consentite.pdf

