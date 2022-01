Cinema, le uscite del weekend: da “Scream” a un Will Smith da Oscar in “King Richard” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Grandi novità sul grande schermo italiano nel weekend dal 14 al 16 gennaio. Approdano nei Cinema nostrani alcuni tra i titoli più attesi degli ultimi mesi. Oltre al docufilm Underwater – Federica Pellegrini, il progetto diretto da Sara Ristori e incentrato sulla Divina del nuoto (distribuito in sala dal 10 gennaio), sono numerose le pellicole pronte ad emozionarci. Direttamente dalla 78° Mostra del Cinema di Venezia, debutta America Latina dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo. Presentato in Concorso per il Leone d’Oro, vanta la presenza di Elio Germano come protagonista. In sala dal 13 gennaio, il lungometraggio segue le vicende di Massimo. Dentista di Latina benestante, un giorno scenderà in cantina e troverà una ragazza legata che implorerà il suo aiuto. Le uscite del weekend al ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 14 gennaio 2022) Grandi novità sul grande schermo italiano neldal 14 al 16 gennaio. Approdano neinostrani alcuni tra i titoli più attesi degli ultimi mesi. Oltre al docufilm Underwater – Federica Pellegrini, il progetto diretto da Sara Ristori e incentrato sulla Divina del nuoto (distribuito in sala dal 10 gennaio), sono numerose le pellicole pronte ad emozionarci. Direttamente dalla 78° Mostra deldi Venezia, debutta America Latina dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo. Presentato in Concorso per il Leone d’Oro, vanta la presenza di Elio Germano come protagonista. In sala dal 13 gennaio, il lungometraggio segue le vicende di Massimo. Dentista di Latina benestante, un giorno scenderà in cantina e troverà una ragazza legata che implorerà il suo aiuto. Ledelal ...

