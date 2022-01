Cent’anni di “Trilce” di César Vallejo | il poeta che mostra la purezza dell’assurdo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Oltre all’Ulisse e alla Terra desolata, pilastri del canone novecentesco in tutto l’occidente, nel 2022 compieanche un altro libro sfrenatamente sperimentale, la raccolta poeticadi. Grandeperuviano nato in un villaggio andino nel 1892 e morto povero a Parigi nel 1938 (le date quasi coincidono con quelle della vita di Mandel’štam),non ha avuto molta fortuna in Italia. La sua opera, pubblicata negli anni 60 da Lerici e riproposta in seguito da alcuni piccoli editori, è rimasta quasi sempre introvabile. Onore quindi ad Argolibri, che oggi mette in circolazione, e al suo curatore Lorenzo Mari, che oltre a tradurre i versi li ha introdotti, scortandoli anche con una postfazione in forma di glossario e con un intervento ...