UK, Boris Johnson nella bufera: cosa sta accadendo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Molti chiedono le dimissioni del Primo Ministro Boris Johnson nella bufera. Il Primo Ministro inglese rischia grosso nonostante le sue scuse. Grazie a una inchiesta è infatti venuto fuori come durante il primo lockdown a Downing Street si tenessero delle feste. Feste a cui partecipò anche Boris Johnson che poi risultò anche positivo al Covid 19. In Inghilterra si parla non a caso di "Party Gate". Uno scandalo per una festa tenuta nel giardino della sua residenza di Downing Street a Londra la sera del 20 maggio del 2020. Propio quando tutto il Mondo era alla prese con la prima onda e proprio quando era in vigore il primo lockdown. L'evento era stato dal capo della segreteria, Martin Reynolds e avrebbero partecipato una quarantina di funzionari.

