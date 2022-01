Nek | “Mio padre avrebbe detto che sono uno sprovveduto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Al Corriere della Sera Nek affida i suoi pensieri, la soddisfazione per il suo libro e lo sfogo. “A mani nude” è stato un lavoro terapeutico, ha scritto il suo ultimo libro affrontandolo come una serie di sedute di autoanalisi ma nell’intervista racconta tutto. Filippo Nevani racconta anche che per anni ha avuto la critica contro e che ancora oggi riceve attacchi che lo riportano indietro nel tempo, a quando una sua canzone fu strumentalizzata a livello politico. Nek ha ovviamente parlato anche dell’incidente e di cosa glisuo, del rimprovero ma subito dopo anche della doppia preoccupazione, del doppio dolore. Nek il suo sfogo al Corriere della Sera Sui social presenta fiera il suo libro “A mani nude” ed è tra quelle pagine che racconta ogni cosa con l’esigenza di condividere con i suoi fan ma anche con ...