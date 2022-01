Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, aria di crisi fra i due: gli indizzi social (e non solo) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi. La loro favola d’amore «traballa», secondo quanto riferito dal settimanale «Diva e Donna». I due vivrebbero in due case diverse da novembre, lei a Milano con le bambine, mentre lui a Bergamo. Secondo quanto si apprende dal settimanale, pare che a Natale si siano visti poco e anche sui social i due non si sono più fatti vedere insieme, salvo una brevissima Storia in cui Trussardi appare a tavola con la compagnia di amici in vacanza con Michelle sui monti. Per il momento i due non si sbilanciano, ma Michelle nell’ultimo periodo ha spesso parlato di aver voglia di leggerezza e ripartenza. A Verissimo, commentando il suo nuovo look disse di aver voluto dare un taglio netto e drastico ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 13 gennaio 2022)sono in. La loro favola d’amore «traballa», secondo quanto riferito dal settimanale «Diva e Donna». I due vivrebbero in due case diverse da novembre, lei a Milano con le bambine, mentre lui a Bergamo. Secondo quanto si apprende dal settimanale, pare che a Natale si siano visti poco e anche suii due non si sono più fatti vedere insieme, salvo una brevissima Storia in cuiappare a tavola con la compagnia di amici in vacanza consui monti. Per il momento i due non si sbilanciano, manell’ultimo periodo ha spesso parlato di aver voglia di leggerezza e ripartenza. A Verissimo, commentando il suo nuovo look disse di aver voluto dare un taglio netto e drastico ...

Advertising

ParliamoDiNews : Michelle Hunziker in crisi con Tomaso Trussardi - Gossip Blog #michelle #hunziker #crisi #tomaso #trussardi #gossip… - zazoomblog : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi aria di crisi fra i due: gli indizzi social (e non solo) - #Michelle… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, aria di crisi fra i due: gli indizzi social (e non solo) - TweetNotizie : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, aria di crisi fra i due: gli indizzi social (e non solo) - leggoit : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, aria di crisi fra i due: gli indizzi social (e non solo) -