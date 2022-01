Discoteca - trappola | chieste 5 condanne Il pm | ' Un mix di favoritismi e avidità'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) ANCONA - Oltre 21 anni di carcere complessivi chiesti dalla Procura per cinque dei sette imputati che hanno scelto il giudizio abbreviato nel processo bis sulla strage di Corinaldo , quello sulle ...

... quello sulle responsabilità colpose dei 'colletti bianchi' che avrebbero trasformato la Lanterna Azzurra in unamortale, con uscite di sicurezza inadeguate e una security evanescente. ...... pizzaiolo di 20 anni: il ragazzo di Toano, piccolo paese sull'Appennino reggiano in Emilia, è deceduto dopo un incidente d'auto mentre stava tornando a casa da una serata incon gli amici. ...ANCONA - Oltre 21 anni di carcere complessivi chiesti dalla Procura per cinque dei sette imputati che hanno scelto il giudizio abbreviato nel processo bis sulla strage di Corinaldo, ...