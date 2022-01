“Che brutto str**zo, non te la perdono”: Katia Ricciarelli è una furia. Cosa è successo? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo alcuni giorni nei quali Katia Ricciarelli era apparsa più serena e calma all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, nella serata di ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, la soprano ha avuto una discussione accesa con Davide Silvestri e Barù. Nel dettaglio, a far saltare i nervi alla cantante lirica è stato l’attore che, nei passati giorni aveva messo in guardia la compagna d’avventura nel reality show riguardo ai suoi ‘scivoloni’, specie in seguito a quanto accaduto con Lucrezia Selassié. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, mentre scherzava con Barù ha dato della ‘vecchietta’ a Ricciarelli. La replica di Katia Ricciarelli La reazione di Katia non si è fatta attendere: ha perso le staffe: “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o! Maleducato, questa non ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo alcuni giorni nei qualiera apparsa più serena e calma all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, nella serata di ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, la soprano ha avuto una discussione accesa con Davide Silvestri e Barù. Nel dettaglio, a far saltare i nervi alla cantante lirica è stato l’attore che, nei passati giorni aveva messo in guardia la compagna d’avventura nel reality show riguardo ai suoi ‘scivoloni’, specie in seguito a quanto accaduto con Lucrezia Selassié. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, mentre scherzava con Barù ha dato della ‘vecchietta’ a. La replica diLa reazione dinon si è fatta attendere: ha perso le staffe: “Mi ha dato della vecchietta? Chest****o! Maleducato, questa non ...

Advertising

DSantanche : 'Licenza media, disoccupato e con disagio abitativo'. Gia' che c'eravate, nel ridicolo identikit del #novax potevat… - SilvestriDM : (e non venite a dirmi che contagi vanno previnuti, quella è cosa da lockdown e chiusuristi, brutto) - twipiero : @ItaliaViva @matteorenzi @radioleopoldait @TeresaBellanova @elenabonetti @ivanscalfarotto Ne dite di minchiate....i… - Signor_Chester : La più estesa eversione fascista portata a termine dagli invasati che si descrivono antifa, hanno la bandiera dello… - desm_ondthegrey : RT @_diana87: Per favore, qui l'unica che é stata snobbata di brutto è Jodie Comer. Se Scott avesse fatto una campagna promozionale come si… -

Ultime Notizie dalla rete : Che brutto Cacciatore sbaglia mira, il proiettile colpisce e trapassa la finestra di una casa Questo è soltanto l'ennesimo brutto incidente legato alla caccia, che non rappresenta solo una minaccia per tante specie selvatiche ma anche un problema di sicurezza pubblica. Un paio di mesi fa vi ...

Tuttosport - 'Mercato Palermo, spunta Morra. Via libera per Mazzini' Il primo è un calciatore 26enne della Virtus Entella, che sarebbe tenuto in considerazione dalla dirigenza rosa. Nato a Savigliano, Morra viene da un brutto infortunio e ha ripreso da poco la ...

Il Brutto Anatroccolo, spettacolo teatrale per bambini RomaToday Chi è Matilde Gioli, l’attrice che interpreta Giulia Giordano in Doc – Nelle tue mani 2 Nel passato di Matilde Gioli anche un incidente che l'ha esposta al rischio di non potere più camminare. A Fanpage.it ha spiegato: "Tra i 15 e i 16 anni ero in vacanza studio a Londra e ho fatto un ...

Bonucci perde la testa, spintoni a bordocampo: svelato il motivo Al gol di Sanchez, il difensore della Juve ha dato in escascendenze prendendosela con Mozzillo, segretario dell'Inter ed ex Napoli: ecco che cosa è successo ...

Questo è soltanto l'ennesimoincidente legato alla caccia,non rappresenta solo una minaccia per tante specie selvatiche ma anche un problema di sicurezza pubblica. Un paio di mesi fa vi ...Il primo è un calciatore 26enne della Virtus Entella,sarebbe tenuto in considerazione dalla dirigenza rosa. Nato a Savigliano, Morra viene da uninfortunio e ha ripreso da poco la ...Nel passato di Matilde Gioli anche un incidente che l'ha esposta al rischio di non potere più camminare. A Fanpage.it ha spiegato: "Tra i 15 e i 16 anni ero in vacanza studio a Londra e ho fatto un ...Al gol di Sanchez, il difensore della Juve ha dato in escascendenze prendendosela con Mozzillo, segretario dell'Inter ed ex Napoli: ecco che cosa è successo ...