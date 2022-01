“Sì, è vero”. Anna Tatangelo conferma tutto sui social: la voce girava con forza da giorni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anna Tatangelo non ha mai avuto peli sulla lingua né, tanto meno, problemi a raccontare le sue paure. “Mi sono sentita giudicata in tutto, per il trucco, per le sopracciglia, le scarpe, per tutta una serie di cavolate. Avevo solo 18-19 anni, però mi attaccavano lo stesso sempre e senza pietà quando avrebbero dovuto magari attaccare la mia musica. Sono consapevole di dividere, ma è più la gente che mi sostiene per fortuna”. Aveva detto tempo fa. Sempre tempo fa aveva raccontato aspetti dolorosi della sua storia con Gigi D’Alessio. Lo aveva fatto nel salotto di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin. Definirla una storia travagliata, forse, è improprio, perché Gigi e Anna Tatangelo hanno fatto decisamente sognare i fan. Un amore sospeso sempre tra la realtà e il sogno, tra alti e bassi continui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)non ha mai avuto peli sulla lingua né, tanto meno, problemi a raccontare le sue paure. “Mi sono sentita giudicata in, per il trucco, per le sopracciglia, le scarpe, per tutta una serie di cavolate. Avevo solo 18-19 anni, però mi attaccavano lo stesso sempre e senza pietà quando avrebbero dovuto magari attaccare la mia musica. Sono consapevole di dividere, ma è più la gente che mi sostiene per fortuna”. Aveva detto tempo fa. Sempre tempo fa aveva raccontato aspetti dolorosi della sua storia con Gigi D’Alessio. Lo aveva fatto nel salotto di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin. Definirla una storia travagliata, forse, è improprio, perché Gigi ehanno fatto decisamente sognare i fan. Un amore sospeso sempre tra la realtà e il sogno, tra alti e bassi continui ...

