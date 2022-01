Massimiliano Rosolino | chi è | età | carriera | ex moglie | Instagram | altezza | fidanzate | moglie | figli | vita privata

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,nasce a Napoli l’11 luglio del 1978, da padre napoletano e madre australiana. Si è sempre dedicato allo sport, in particolare al nuoto fino a quando anche lui ha fatto l’esordio olimpico nel 1996, ai Giochi di Atlanta. Da allora si è conquistato 35 titoli nazionali.: chi è laha avuto una ...

Advertising

cn1926it : Massimiliano #Rosolino sta con #Insigne: “Guadagnare bene… è parte del gioco!” - Dansai75 : RT @altrogiornorai1: I nostri #AffettiStabili oggi ?? @memo_remigi_, @JessicaMorlacc1, @samuel_peron, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova… - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #10Gennaio Affetti Stabili Memo Remigi, Samuel Peron, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova,… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: I nostri #AffettiStabili oggi ?? @memo_remigi_, @JessicaMorlacc1, @samuel_peron, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova… - altrogiornorai1 : I nostri #AffettiStabili oggi ?? @memo_remigi_, @JessicaMorlacc1, @samuel_peron, Massimiliano Rosolino e Natalia Tit… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino

Agli inizi della sua carriera Simone ha avuto una lunga storia con Natalia Titova, oggi compagna diNel cast, tra gli altri, anche: Nadia Rinaldi ,, Eleonora Pedron . NOTE DI REGIA Per me, Tre Sorelle ha rappresentato una grande sfida. Era la prima volta che mi trovavo a ...Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, personaggio televisivo e noto tifoso del Napoli, si è intrattenuto con i media presenti a Pitti - tra cui FirenzeViola.it - per parlare dei partenopei ...FIRENZE (ITALPRESS) - "Ha dimostrato che lui non puo' rappresentare i no vax. Potrebbe vivere anche dentro una campana di vetro, è una persona straordinaria, va alle Olimpiadi, sta nel villaggio, pero ...