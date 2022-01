Le teorie del complotto mi piacciono, ma solo in tv: così possiamo contrastarle (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Marco Zampetti Le teorie del complotto mi piacciono. Credo sia iniziato alla fine degli anni ’90, quando ho visto in televisione “Ipotesi di complotto” con Mel Gibson, un film che ai tempi mi era sembrato esageratamente fico, causa giovane età. Il protagonista è un complottista matto ma presto viene fuori che non è matto e ha ragione lui. Dunque arrivano degli elicotteri neri silenziosissimi da cui escono dei tizi nero vestiti, armati e cattivissimi, che lo vengono a cercare a casa per metterlo a tacere. Fuga, inseguimenti, finale a lieto fine. Nello stesso periodo guardavo X Files, Essi Vivono, e molto più di recente la serie Utopia, solo per citarne alcuni. Sicuramente qualcuno ha già scritto e spiegato bene perché la fiction e le cospirazioni vanno a braccetto: credo perché è un racconto semplice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Marco Zampetti Ledelmi. Credo sia iniziato alla fine degli anni ’90, quando ho visto in televisione “Ipotesi di” con Mel Gibson, un film che ai tempi mi era sembrato esageratamente fico, causa giovane età. Il protagonista è un complottista matto ma presto viene fuori che non è matto e ha ragione lui. Dunque arrivano degli elicotteri neri silenziosissimi da cui escono dei tizi nero vestiti, armati e cattivissimi, che lo vengono a cercare a casa per metterlo a tacere. Fuga, inseguimenti, finale a lieto fine. Nello stesso periodo guardavo X Files, Essi Vivono, e molto più di recente la serie Utopia,per citarne alcuni. Sicuramente qualcuno ha già scritto e spiegato bene perché la fiction e le cospirazioni vanno a braccetto: credo perché è un racconto semplice ...

