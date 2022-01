Lazio | ufficiale la cessione di Jordan Lukaku | si trasferisce in prestito al Vicenza

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)è un nuovo giocatore del. A comunicarlo è stato il club veneto, che in un comunicato ha ufficializzato di “aver acquisito dalla, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore”. Il difensore belga lascia nuovamente inla, che già l’anno scorso l’aveva girato all’Anversa, dopo quattro stagioni in cui ha collezionato 85 presenze e una rete con la maglia biancoceleste. Innesto di prestigio per il, che si assicura le prestazioni di un giocatore che in passato ha vestito la maglia della Nazionale belga. SportFace.