La Pupa e il Secchione, tre ex Vippone nel cast di Barbara D’Urso? Ecco quali! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Barbara D’Urso sarebbe pronta a fare il suo esordio in prima serata su Italia Uno con la nuova edizione de La Pupa e Il Secchione, che nella scorsa edizione era condotta da Andrea Pucci, nella versione La Pupa E Il Secchione E Viceversa. A lanciare l’indiscrezione era stato DagoSpia. Il portale, oltre a spoilerare il passaggio della conduttrice da un canale all’altro, aveva anche riportato alcune richieste avanzate da Barbara. L’idea della D’Urso era infatti quella di stravolgere il format. Uno studio, una giuria e un cast fatto anche di personaggi noti al mondo dello showbitz. Stando ad una nuova indiscrezione, lanciata ancora una volta dal sito di gossip da Giuseppe Candela, le richieste sarebbero state almeno in parte accolte. Tre ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)sarebbe pronta a fare il suo esordio in prima serata su Italia Uno con la nuova edizione de Lae Il, che nella scorsa edizione era condotta da Andrea Pucci, nella versione LaE IlE Viceversa. A lanciare l’indiscrezione era stato DagoSpia. Il portale, oltre a spoilerare il passaggio della conduttrice da un canale all’altro, aveva anche riportato alcune richieste avanzate da. L’idea dellaera infatti quella di stravolgere il format. Uno studio, una giuria e unfatto anche di personaggi noti al mondo dello showbitz. Stando ad una nuova indiscrezione, lanciata ancora una volta dal sito di gossip da Giuseppe Candela, le richieste sarebbero state almeno in parte accolte. Tre ...

Advertising

IsaeChia : #LaPupaeilSecchione, tre ex Vippone nel cast di Barbara D’Urso? Ecco quali! L’indiscrezione è stata lanciata da Gi… - singlesisolamai : RT @tvstellare2: Eccomi prontissimo per assistere al casting di Flavia Vento per La Pupa e Il Secchione #backtoschool - Gio55981465 : RT @tvstellare2: Eccomi prontissimo per assistere al casting di Flavia Vento per La Pupa e Il Secchione #backtoschool - AmiciSpecialiu1 : RT @tvstellare2: Leggo di Dagospia che conferma pupa e il secchione con BdU in studio a Roma e forse con Flavia Vento nel cast ed Antonella… - PageDi : RT @tvstellare2: Eccomi prontissimo per assistere al casting di Flavia Vento per La Pupa e Il Secchione #backtoschool -