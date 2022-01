Sassoli: Serracchiani (Pd), 'grande dolore' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "La scomparsa di David Sassoli mi addolora profondamente. Perdiamo un uomo delle istituzioni, un entusiasta europeista, un grande Presidente del Parlamento Ue ma soprattutto una persona buona ed un caro amico. Alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene la vicinanza e l'affetto delle deputate e dei deputati Pd". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "La scomparsa di Davidmi addolora profondamente. Perdiamo un uomo delle istituzioni, un entusiasta europeista, unPresidente del Parlamento Ue ma soprattutto una persona buona ed un caro amico. Alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene la vicinanza e l'affetto delle deputate e dei deputati Pd". Lo dice Debora, capogruppo Pd alla Camera.

