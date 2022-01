Sassoli: Cida, rilanciare il suo appello al ‘lavoro di squadra' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen.(Labitalia) - “David Sassoli è certamente stato un testimone di come gli ideali europei possano essere declinati nella società, in un impegno civile, prima ancora che politico, per migliorare la vita e il futuro dei cittadini”. Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di Cida, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, ricordando la figura del presidente del Parlamento europeo. “Sassoli -ricorda Mantovani- partecipò con entusiasmo all'iniziativa ‘Maratona dei manager' che Cida promosse nel maggio 2020, in piena pandemia, per dare voce e visibilità a chi, nonostante la crisi economica e i negativi effetti psicologici del Covid 19, si stava ‘rimboccando le maniche' per fronteggiare la pandemia, arginare i contagi, curare i malati, garantire le catene logistiche. Manager, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen.(Labitalia) - “Davidè certamente stato un testimone di come gli ideali europei possano essere declinati nella società, in un impegno civile, prima ancora che politico, per migliorare la vita e il futuro dei cittadini”. Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, ricordando la figura del presidente del Parlamento europeo. “-ricorda Mantovani- partecipò con entusiasmo all'iniziativa ‘Maratona dei manager' chepromosse nel maggio 2020, in piena pandemia, per dare voce e visibilità a chi, nonostante la crisi economica e i negativi effetti psicologici del Covid 19, si stava ‘rimboccando le maniche' per fronteggiare la pandemia, arginare i contagi, curare i malati, garantire le catene logistiche. Manager, ...

