Il calcio rimarrà uno degli sport più popolari in Italia nel 2022?

(Di martedì 11 gennaio 2022) Un titolo che potrebbe far sorridere, ma che in realtà ci dà la possibilità di esaminare il perché la risposta sia affermativa – e non potrebbe essere diversamente. Da dove deriva tutto questo amore per ilnella nostra città e nella nostra penisola? La storia delinizia dai Romani Ilinnasce ufficialmente alla fine dell’Ottocento, con la fondazione della prima squadra, l’FC Genoa nel 1893, ma ha radici molto più antiche, che vanno addirittura ai tempi dei Romani. Ai tempi dei gladiatori si usava giocare a una specie di, l’Harpastum che consisteva nel dover portare una palla oltre a una linea in qualsiasi modo, quindi con le mani e con i piedi. Questopoi si è trasformato nelmedievale, praticato soprattutto nelle città ...