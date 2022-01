Beautiful, anticipazioni 12 gennaio: Shauna si difende riguardo a Quinn. Liam avverte ancora Steffy su Thomas (Di martedì 11 gennaio 2022) Beautiful, anticipazioni 12 gennaio: ecco cosa combineranno oggi i personaggi della soap. Beautiful, anticipazioni 12 gennaio: Shauna chiarisce con Wyatt e Flo le sue intenzioni con Quinn Shauna continua a discutere con Wyatt e Flo sul perchè sia rimasta più del dovuto a casa di Eric e assicura di non aver mai voluto fare nulla di male a Quinn. Il genero e la figlia le crederanno? Nuova discussione su Thomas tra Liam e Hope. Lo Spencer torna a mettere in guardia Steffy da suo fratello Continua a tenere banco l’ossessione di Thomas per Hope. L’unico ad essere preoccupato, sembra essere Liam, che ne parla ancora con la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 11 gennaio 2022)12: ecco cosa combineranno oggi i personaggi della soap.12chiarisce con Wyatt e Flo le sue intenzioni concontinua a discutere con Wyatt e Flo sul perchè sia rimasta più del dovuto a casa di Eric e assicura di non aver mai voluto fare nulla di male a. Il genero e la figlia le crederanno? Nuova discussione sutrae Hope. Lo Spencer torna a mettere in guardiada suo fratello Continua a tenere banco l’ossessione diper Hope. L’unico ad essere preoccupato, sembra essere, che ne parlacon la ...

