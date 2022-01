Allegri Real Madrid | il retroscena | «A maggio era tutto fatto | poi…»

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’agente Giovanni Branchini ha svelato come Massimilianolo scorsoavesse già raggiunto l’accordo con ilMassimilianoe il, un amore appena accarezzato. A svelare l’arcano ci ha pensato il noto agente Giovanni Branchini ai microfoni di Sky Sport durante il programma Calciomercato-L’Originale. MANCAVA SOLO LA FIRMA – «AMaxera a un passo dal, l’accordo erae mancava solamente mettere la firma. Poi, però, ha scelto di ritornare alla Juve». L'articolo proviene da Calcio News 24.

