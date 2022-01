Puglia, vaccinazioni: aperture notturne per la fascia 12-19 anni Si parte il 14 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: «“Vogliamo alzare al massimo la protezione dei ragazzi e delle ragazze che da oggi sono rientrati a scuola. E vogliamo farlo consentendo al maggior numero di giovani di vaccinarsi e di ricevere il richiamo il prima possibile. Per questo, in aggiunta alle normali vaccinazioni negli hub, negli studi medici o in farmacia, stiamo organizzando le prime tre notti di somministrazione nei più grandi hub della Puglia, dedicate alla fascia in età scolare dei 12-19 anni. Si potrà accedere solo su prenotazione, per evitare assembramenti. È un segno di attenzione al mondo della scuola e delle famiglie che in Puglia stanno dimostrando di credere fortemente nel vaccino”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: «“Vogliamo alzare al massimo la protezione dei ragazzi e delle ragazze che da oggi sono rientrati a scuola. E vogliamo farlo consentendo al maggior numero di giovani di vaccinarsi e di ricevere il richiamo il prima possibile. Per questo, in aggiunta alle normalinegli hub, negli studi medici o in farmacia, stiamo organizzando le prime tre notti di somministrazione nei più grandi hub della, dedicate allain età scolare dei 12-19. Si potrà accedere solo su prenotazione, per evitare assembramenti. È un segno di attenzione al mondo della scuola e delle famiglie che instanno dimostrando di credere fortemente nel vaccino”. Lo dichiara il presidente della Regione, Michele ...

