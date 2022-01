Moldavo con i documenti falsi incastrato dopo un anno: riconosciuto durante un posto di blocco (Di lunedì 10 gennaio 2022) OSIMO - Si conclude dopo un anno di indagini la ricerca del Moldavo che era entrato in Italia con documenti falsi. L'uomo di 36 anni era stato fermato nel 2020 dalla polizia locale che gli aveva ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 gennaio 2022) OSIMO - Si concludeundi indagini la ricerca delche era entrato in Italia con. L'uomo di 36 anni era stato fermato nel 2020 dalla polizia locale che gli aveva ...

Advertising

itrichi : @fede031098 no con me è andata peggio, io alla fine ho prenotato e fatto tutto in regola ma passando come un moldav… - Voormas : @klaatu29 @AndreC198 Come ho sempre sostenuto, la pigrizia salverà il mondo! Ma poi devono essere di nazionalità se… -