ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO: al cinema il 24/25/26 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cinque settimane di riprese per il nuovo film di Fabio Resinaro ispirato all’omicidio del gioielliere Pierluigi Torregiani, il famoso caso di cronaca nera che si intrecciò con il terrorismo degli anni di piombo. Quando avvenne l’omicidio di Pierluigi Torregiani? Torregiani venne assassinato a Milano il 16 febbraio 1979. L’omicidio, inizialmente attribuito alla malavita milanese, fu Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cinque settimane di riprese per il nuovo film di Fabio Resinaro ispirato all’omicidio del gioielliere Pierluigi Torregiani, il famoso caso di cronaca nera che si intrecciò con il terrorismo degli anni di piombo. Quando avvenne l’omicidio di Pierluigi Torregiani? Torregiani venne assassinato a Milano il 16 febbraio 1979. L’omicidio, inizialmente attribuito alla malavita milanese, fu

Advertising

AEmilyHP : Pensavo di averlo avuto solo io questo flashback di guerra:anche se ero piccola,le immagini di Alex non me le dimen… - cinemaniaco_fb : ?????????????? ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO (2022) Trailer ITA del Film Drammatico di Fabio Resinaro Guarda FILM COMPLET… - 94DunkirkHrry : La professoressa che dice che non possiamo portare all’esame cose già viste come la seconda guerra mondiale o l’olo… - ros_916 : @Lupetto979 @Robydaen Calcola che io fino ai 18 anni ero l'unica romanista sempre, in mezzo a tifosi del Napoli, Ju… - AlexanderLandSp : RT @heydeIilah: Ricordo che qualcun* ne aveva parlato però mi è venuto proprio un flashback di guerra Poi essendo piccola penso fosse tipo… -