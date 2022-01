Sci | Cdm | Strolz vince slalom Adelboden e Vinatzer settimo

(Di domenica 9 gennaio 2022), 9 gen. - (Adnkronos) - Gara emozionante e piena di sorprese lodi, valido per la Coppa del mondo di sci.l'austriaco Johannes, al primo successo in carriera, che recupera sei posizioni nella seconda manche e chiude con il tempo di 1'50?05, davanti al compagno di squadra Manuel Feller, staccato di soli 17 centesimi e al tedesco Linus Strasser, terzo a 29. L'azzurro Alexparte all'attacco nella seconda manche, dopo il 28/o posto ottenuto nella prima, mette in pista il miglior tempo nella seconda frazione, e, nonostante un errore sul muro finale riesce a recuperare 21 posizioni e terminare la gara alposto con 66 centesimi di svantaggio da. Ancora una buona gara per Giuliano Razzoli, al ...

La slovacca Petra Vlhova - 26 anni, quinto successo stagionale e 25/o in carriera - ha vinto in 1.44.29 anche lo slalom speciale didi Kranjska Gora. Seconda la svizzera Wendy Holdener - al suo 29/o podio in questa disciplina senza mai una vittoria - in 1.44.52 e terza la svedese Anna Swenn Larsson in 1.45.35. La statunitense ...Sotto una nevicata sempre più fitta lo slalom speciale didi Adelboden è stato vinto dall'austriaco Johannes Strolz in 1.50.05, al primo podio in carriera. Secondo il suo connazionale Manuel Feller in 1.50.22 e terzo il tedesco Linus Strasser in 1.50.34, ...Appuntamento alle ore 12.30 per la seconda manche! La diretta testuale dello slalom femminile di Kranjska Gora 2022 , valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino . Atlete al via a partire da ...Johannes Strolz si aggiudica a sorpresa la vittoria dello slalom di Adelboden, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. L'austriaco trionfa sulla pista svizzera grazie al temp ...