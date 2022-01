Figliuolo, in arrivo 40mila confezioni pillola anti Covid (Di domenica 9 gennaio 2022) "Per i pazienti che hanno maggiore probabilità di un esito grave della malattia" sono in arrivo altre 40mila confezioni di pillole anti-Covid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già distribuite. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, a "Mezz'ora in più" su Rai 3. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 gennaio 2022) "Per i pazienti che hanno maggiore probabilità di un esito grave della malattia" sono inaltredi pilloleMolnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già distribuite. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, generale Francesco Paolo, a "Mezz'ora in più" su Rai 3.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono in arrivo altre 40mila confezioni di pillole anti-Covid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già dist… - rtl1025 : ?? Sono in arrivo altre 40mila confezioni di #pillole #antiCovid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già d… - pixel_di : RT @Agenzia_Ansa: Sono in arrivo altre 40mila confezioni di pillole anti-Covid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già distribuit… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: Sono in arrivo altre 40mila confezioni di pillole anti-Covid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già distribuit… - mariellatp01 : RT @rtl1025: ?? Sono in arrivo altre 40mila confezioni di #pillole #antiCovid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già distribuite:… -