Federica Fendoni | 18enne sanremese | nel futuro dell' Ue più informazioni sugli alimenti

(Di domenica 9 gennaio 2022) VARSAVIA - "Credo sia importante per rendere la popolazione più cosciente di cosa mangia e se i prodotti fanno bene al proprio corpo. La nostra alimentazione può influire su alcune complicazioni come ...

Agenzia ANSA

Così, 18enne studentessa di Sanremo, sottolinea una delle proposte che sono dibattute al panel della Conferenza sul futuro dell'Europa sui cambiamenti climatici, ambiente e salute ...