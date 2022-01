Slittino | Dominik Fischnaller torna sul podio a Sigulda! Aparjods profeta in patria

Leggi su oasport

(Di sabato 8 gennaio 2022) Kristersvince la gara di casa di Sigulda, valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo dimaschile 2021-2022, ma anche l’Italia ha diversi motivi per i quali festeggiare. Sul budello lettone il padrone di casa ha disputato due manche impeccabili facendo segnare in entrambi i casi le migliori prestazioni. 48.223 nella prima discesa, 48.260 nella seconda, per un complessivo di 1:36.483 con 186 millesimi di margine sul tedesco Felix Loch (48.271 e 48.398) mentre completa ilun ottimo, che conferma come la sua condizione fisica stia migliorando verso le Olimpiadi di Pechino 2022. Per l’altoatesino distacco di 201 millesimi (48.271 e 48.413). Quarta posizione per il russo Roman Repilov a 393 millesimi, quinta per l’austriaco Nico Gleirscher a 463, ...