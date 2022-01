Peste suina, Coldiretti: “Emergenza sanitaria per mancata prevenzione e attenzione ai cinghiali. Nominare commissario” (Di sabato 8 gennaio 2022) “Siamo costretti ad affrontare una grave Emergenza sanitaria perché è mancata l’azione di prevenzione come abbiamo ripetutamente denunciato in piazza e nelle sedi istituzionali di fronte alla moltiplicazione dei cinghiali che invadono città e campagne da nord a sud dell’Italia dove si contano ormai più di 2,3 milioni di esemplari“. La vede così il presidente della Coldiretti Ettore Prandini dopo il caso accertato di Peste suina africana e altri due in attesa di conferma, tra Piemonte e Liguria, come già successo in Germania e nell’Est Europa. “Abbiamo più volte evidenziato – afferma Prandini – il rischio della diffusione della Peste suina Africana (Psa) attraverso i cinghiali e la necessità della loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) “Siamo costretti ad affrontare una graveperché èl’azione dicome abbiamo ripetutamente denunciato in piazza e nelle sedi istituzionali di fronte alla moltiplicazione deiche invadono città e campagne da nord a sud dell’Italia dove si contano ormai più di 2,3 milioni di esemplari“. La vede così il presidente dellaEttore Prandini dopo il caso accertato diafricana e altri due in attesa di conferma, tra Piemonte e Liguria, come già successo in Germania e nell’Est Europa. “Abbiamo più volte evidenziato – afferma Prandini – il rischio della diffusione dellaAfricana (Psa) attraverso ie la necessità della loro ...

repubblica : Allarme peste suina, cinghiale ucciso dal virus a Ovada nell'Alessandrino: primo caso in Italia - fattoquotidiano : Peste suina, un caso in un cinghiale morto ad Alessandria: la Regione attiva Unità di crisi - ilariacapua : La Peste Suina Africana è arrivata in Piemonte. Ne ho scritto di recente qui. Non si trasmette all'uomo ma colpisce… - LiguriaNotizie : Peste Suina, tre casi tra Liguria e Piemonte - SoqquadroM : RT @QLexPipiens: Avete perso ogni credibilità. Ormai, la gente non vi crederebbe più neppure se sul suolo italiano giungesse davvero il vir… -