Paradosso Venezia | con i 5 000 tifosi ne ospiterebbe di più rispetto al 50% Ma va rispettato decreto Governo

Leggi su sportface

(Di sabato 8 gennaio 2022) Incredibile situazione in seguito alla decisione della Lega Serie A di ammettere soltanto 5.000 spettatori negli stadi di Serie A fino al 5 febbraio. Il, il cui impianto, il Penzo, ha dimensioni ridotte, con la precedente regola del 50% può ammettere soltanto 4.988 spettatori al suo interno. Dunque, ecco il: i lagunari non perderebbero, addirittura ne guadagnerebbero esattamente dodici. Il che andrebbe contro ildel, che va comunque: dunque, difficilmente potranno effettivamente entrare cinquemila spettatori, ma comunque un massimo di 4.988, sempre se la Lega di Serie A non intenderà intervenire anche con delle percentuali per gli stadi di dimensioni non ingenti. SportFace.