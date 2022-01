Il Soccorso Alpino agli escursionisti: “Ghiaccio e freddo, portate una torcia e pianificate i percorsi” (Di sabato 8 gennaio 2022) Taleggio. È finita bene venerdì sera, 7 gennaio, sera per un escursionista residente nel Milanese, di circa 60 anni: era salito al rifugio Gherardi e intorno alle 17 era partito per rientrare a casa. La strada principale, però, presentava tratti ghiacciati e allora ha deciso di prendere un sentiero alternativo, che scendeva sempre verso valle. Tutto questo, oltre alla difficoltà nei contatti dovute a un segnale telefonico molto debole, ha rallentato i tempi del rientro e i familiari, preoccupati, hanno chiesto aiuto. La centrale ha attivato il Soccorso Alpino, VI Delegazione Orobica (una ventina i tecnici impegnati) e i Vigili del fuoco. Le squadre, dopo una breve ricerca, hanno incontrato l’uomo che nel frattempo era quasi arrivato al parcheggio. L’intervento si è concluso intorno all’una di notte. “In questo periodo fate molta attenzione al ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022) Taleggio. È finita bene venerdì sera, 7 gennaio, sera per un escursionista residente nel Milanese, di circa 60 anni: era salito al rifugio Gherardi e intorno alle 17 era partito per rientrare a casa. La strada principale, però, presentava tratti ghiacciati e allora ha deciso di prendere un sentiero alternativo, che scendeva sempre verso valle. Tutto questo, oltre alla difficoltà nei contatti dovute a un segnale telefonico molto debole, ha rallentato i tempi del rientro e i familiari, preoccupati, hanno chiesto aiuto. La centrale ha attivato il, VI Delegazione Orobica (una ventina i tecnici impegnati) e i Vigili del fuoco. Le squadre, dopo una breve ricerca, hanno incontrato l’uomo che nel frattempo era quasi arrivato al parcheggio. L’intervento si è concluso intorno all’una di notte. “In questo periodo fate molta attenzione al ...

