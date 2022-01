Scuola e Covid, perché i presidi vogliono la dad e il governo no? Segui la diretta con Peter Gomez (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scuola e Covid, perché i presidi chiedono la didattica a distanza e il rientro in classe a febbraio e il governo no? Il commento in diretta con il direttore Peter Gomez, il vicecaporedattore Pierluigi Cardone e il presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022)chiedono la didattica a distanza e il rientro in classe a febbraio e ilno? Il commento incon il direttore, il vicecaporedattore Pierluigi Cardone e il presidente dell’Associazione nazionale(Anp), Antonello Giannelli L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

