Covid, a Napoli emergenza al Cotugno: “Sono 4 i posti liberi in terapia intensiva” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si ridimensiona l’emergenza all’ospedale specializzato in malattie infettive “Cotugno” di Napoli dopo che in nottata ambulanze in fila erano rimaste parcheggiate con pazienti Covid a bordo in attesa di ricovero. Al momento davanti all’edificio ospedale Sono due le ambulanze, entrambe vuote (i pazienti Sono stati trasferiti nei reparti). “Abbiamo avuto delle difficoltà la notte scorsa – dice ai giornalisti il direttore del Dipartimento malattie infettive, Rodolfo Punzi – ma adesso la situazione è migliorata. Sono 4 i posti liberi in terapia intensiva ed il Cotugno è sottoposto alla stessa pressione degli altri ospedali italiani. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si ridimensiona l’all’ospedale specializzato in malattie infettive “” didopo che in nottata ambulanze in fila erano rimaste parcheggiate con pazientia bordo in attesa di ricovero. Al momento davanti all’edificio ospedaledue le ambulanze, entrambe vuote (i pazientistati trasferiti nei reparti). “Abbiamo avuto delle difficoltà la notte scorsa – dice ai giornalisti il direttore del Dipartimento malattie infettive, Rodolfo Punzi – ma adesso la situazione è migliorata.4 iined ilè sottoposto alla stessa pressione degli altri ospedali italiani. ...

