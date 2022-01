Voglia di sicurezza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Selve di videocamere di vigilanza spuntano dappertutto. In Italia sono due milioni (secondi in Europa) e ovunque nel mondo domina la tecnologia cinese. Un fenomeno in crescita che rende sempre più concreto il rischio «Grande Fratello». Il mondo è sempre meno sicuro. O perlomeno, i cittadini chiedono ovunque maggiori tutele e, che se ne dica, sono disposti ad accettare anche un «Grande Fratello» elettronico. È quanto pare emergere dal mercato globale della videosorveglianza, le cui stime di crescita hanno già superato i 20 miliardi di dollari lo scorso anno e saliranno a 39 entro il 2023. Soltanto in Italia, che conta 362 società operanti sul territorio nazionale, il comparto della sicurezza vale ben 2,03 miliardi di euro. In particolare, è il settore della videosorveglianza (appunto, il «Grande Fratello») a primeggiare: dall’inizio del 2020 ha segnato un +11 per cento ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 gennaio 2022) Selve di videocamere di vigilanza spuntano dappertutto. In Italia sono due milioni (secondi in Europa) e ovunque nel mondo domina la tecnologia cinese. Un fenomeno in crescita che rende sempre più concreto il rischio «Grande Fratello». Il mondo è sempre meno sicuro. O perlomeno, i cittadini chiedono ovunque maggiori tutele e, che se ne dica, sono disposti ad accettare anche un «Grande Fratello» elettronico. È quanto pare emergere dal mercato globale della videosorveglianza, le cui stime di crescita hanno già superato i 20 miliardi di dollari lo scorso anno e saliranno a 39 entro il 2023. Soltanto in Italia, che conta 362 società operanti sul territorio nazionale, il comparto dellavale ben 2,03 miliardi di euro. In particolare, è il settore della videosorveglianza (appunto, il «Grande Fratello») a primeggiare: dall’inizio del 2020 ha segnato un +11 per cento ...

