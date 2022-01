Inizio anno con il botto per il Milan che a San Siro piega la Roma in un 3 a 1 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Milan inizia il nuovo anno con un successo, piegando la Roma per 3-1 a San Siro. Gara piacevole e con diverse emozioni, nonostante le numerose assenze, soprattutto tra i rossoneri. Apre Giroud su rigore, raddoppio Milan con Messias, i giallorossi accorciano prima dell'intervallo con Abraham ma nella ripresa cedono e Leao chiude la sfida. Pronti via e al 4? il primo episodio determinante del match: conclusione di Theo Hernandez dalla distanza, Abraham sfiora col braccio e Chiffi – dopo avere consultato il Var – assegna il rigore. Dagli undici metri Giroud spiazza Rui Patricio. I rossoneri giocano meglio e hanno il pieno controllo del pallone, tanto che al 17? raddoppiano con Messias. Errore di Ibanez che sbaglia un retropassaggio, ne approfitta Giroud che colpisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilinizia il nuovocon un successo,ndo laper 3-1 a San. Gara piacevole e con diverse emozioni, nonostante le numerose assenze, soprattutto tra i rossoneri. Apre Giroud su rigore, raddoppiocon Messias, i giallorossi accorciano prima dell'intervallo con Abraham ma nella ripresa cedono e Leao chiude la sfida. Pronti via e al 4? il primo episodio determinante del match: conclusione di Theo Hernandez dalla distanza, Abraham sfiora col braccio e Chiffi – dopo avere consultato il Var – assegna il rigore. Dagli undici metri Giroud spiazza Rui Patricio. I rossoneri giocano meglio e hil pieno controllo del pallone, tanto che al 17? raddoppiano con Messias. Errore di Ibanez che sbaglia un retropassaggio, ne approfitta Giroud che colpisce ...

Advertising

marattin : Un anno fa, l’assalto a Capitol Hill, 5 morti. Il momento più grave dell’assalto populista alle istituzioni, ma anc… - locamanuel73 : Ogni inizio di un nuovo anno ci si augura di realizzare dei sogni; Il 2021 per me è stato questo . I sogni sono fat… - CauseSanti : I Magi, giunti a Betlemme, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. All’inizio dell’an… - _V1111V_ : RT @Cuoredifango: @lele09011975 @la_zoth Io mi faccio sospendere dal 15 e se alla scadenza dell'anno di prova ad inizio marzo non mi confer… - maiocchirosanna : @RobertoLocate14 Vero...dall'inizio anno?... Il logo non è cambiato Roberto?... -

Ultime Notizie dalla rete : Inizio anno Stefano Rosso e Rania, marito e figlia Francesca Chillemi/ 'Non ha raccontato balle' ... intervistata dalle pagine di Io Donna, ha confessato che all'inizio della loro conoscenza nessuno dei due si sentiva pronto per costruire una storia. Dopo circa un anno di chiamate tra i due è ...

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Milan ok, ora Juventus Napoli! ... nella nostra panoramica sui risultati Serie A vogliamo celebrare ad inizio 2022 la squadra che ha ...e due pareggi nelle 21 partite casalinghe e 104 punti ottenuti negli incontri disputati nell'anno ...

Borsa: Fed interrompe corsa Europa inizio anno, Milano -1,28% Agenzia ANSA concerto epifania 2022 La Confraternita si obbliga a rispettare il calendario che per quanto riguarda gennaio comprende il concerto di inizio anno e l'apertura nel giorno dell' Epifania. Poi le celebrazioni della ...

DAZN Serie A 2021/22 Diretta 20a Giornata, Palinsesto Telecronisti Tutto pronto per la 20a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell'era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si ...

... intervistata dalle pagine di Io Donna, ha confessato che all'della loro conoscenza nessuno dei due si sentiva pronto per costruire una storia. Dopo circa undi chiamate tra i due è ...... nella nostra panoramica sui risultati Serie A vogliamo celebrare ad2022 la squadra che ha ...e due pareggi nelle 21 partite casalinghe e 104 punti ottenuti negli incontri disputati nell'...La Confraternita si obbliga a rispettare il calendario che per quanto riguarda gennaio comprende il concerto di inizio anno e l'apertura nel giorno dell' Epifania. Poi le celebrazioni della ...Tutto pronto per la 20a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell'era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si ...