Gf Vip 6, Alex Belli fa una dedica a Soleil Sorge, Delia Duran risponde con una Instagram story ma poi cancella tutto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante la sua eliminazione dal Gf Vip 6, Alex Belli continua a far parlare di sè. L’attore aveva fatto discutere dentro la Casa per il suo rapporto con Soleil Sorge. La moglie di Alex, Delia Duran, non aveva apprezzato la vicinanza tra i due, nonostante l’attore continuasse a ribadirle di amarla. Dopo l’ultima infuocata diretta, le tensioni all’interno della Casa sono palpabili e dopo l’ennesimo litigio, Soleil Sorge ha avuto un momento di sconforto. Alex ha voluto dare il suo supporto all’ex corteggiatrice di Uomini e donne tramite un post su Twitter: Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la ... Leggi su isaechia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante la sua eliminazione dal Gf Vip 6,continua a far parlare di sè. L’attore aveva fatto discutere dentro la Casa per il suo rapporto con. La moglie di, non aveva apprezzato la vicinanza tra i due, nonostante l’attore continuasse a ribadirle di amarla. Dopo l’ultima infuocata diretta, le tensioni all’interno della Casa sono palpabili e dopo l’ennesimo litigio,ha avuto un momento di sconforto.ha voluto dare il suo supporto all’ex corteggiatrice di Uomini e donne tramite un post su Twitter: Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli controe tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la ...

