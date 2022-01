“Sferzante critica e satira” | il gip di Milano archivia la querela per diffamazione di Vittorio Feltri contro Andrea Scanzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Uno sduro, a tratti dai toni corrosivi, ma nessuna. È in sintesi la motivazione con cui il giudice per le indagini preliminari di, Tiziana Gueli, hato lapernei confronti dipresentata da. Il botta e risposta sui social è storia che va avanti da almeno tre anni. Per alcuni episodi – 2018 e 2019 – laè risultata tardiva e quindi non si poteva procedere per tutti gli altri non c’è stato reato: “In primo luogo deve segnalarsi come le frasi proferite dall’indagato, nessuna esclusa, rientrino astrattamente in una, nei confronti della persona offesa, veicolata ...