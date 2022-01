Rebecca | la figlia di Giampiero Ingrassia | “Senza te non potrei vivere…”

Leggi su ck12

(Di martedì 4 gennaio 2022), è ladiil cantante e attore di successo figlio a sua volta di Ciccio, la ragazza nasce nel 1993, quando aveva 10 anni fu costretta ad affrontare un dolore inaspettato, la morte di sua madre. Durante il 2003 la ragazza e sua madre erano in vacanza sulla neve a Roccaraso, mentre suo padre era a lavoro a Napoli, improvvisamente la madre venne colpita da un infarto che non le lascerà scampo., chi è ladi, le dediche a suo padre (Instagram)lasciò il lavoro per un lasso di tempo proprio per dedicarsi a sua, ha dichiarato durante questo periodo che la figura di una madre è insostituibile, facendo del suo meglio in più ...