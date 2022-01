“Scuole superiori del Lazio in Dad”, la Regione smentisce: “E’ una fake news” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – “Sta circolando in queste ore sui social una fake news in cui si annuncia una imminente ordinanza per avviare la didattica a distanza nelle Scuole statali superiori del Lazio fino al 18 gennaio. Si tratta di una notizia falsa e la Regione attiverà fin da subito tutte le azioni legali per individuarne gli autori. E’ utile ribadire che tutte le misure applicate nella gestione dell’epidemia Covid-19 vengono comunicate esclusivamente sui canali ufficiali della Regione Lazio”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – “Sta circolando in queste ore sui social unain cui si annuncia una imminente ordinanza per avviare la didattica a distanza nellestatalidelfino al 18 gennaio. Si tratta di una notizia falsa e laattiverà fin da subito tutte le azioni legali per individuarne gli autori. E’ utile ribadire che tutte le misure applicate nella gestione dell’epidemia Covid-19 vengono comunicate esclusivamente sui canali ufficiali della”. Lo comunica in una nota la. (Il Faro online)

Advertising

RegioneLazio : Sta circolando in queste ore sui social una fake news in cui si annuncia una imminente ordinanza per avviare la did… - nonenone1963 : @angydist @Lily_Anna2103 @viola_ardone È chiaro che il contagio avviene se c'è un positivo, ma la narrazione che le… - CorriereCitta : Covid Lazio, scuole superiori in dad fino al 18 gennaio: la nota della Regione - workale : RT @SaluteLazio: Sta circolando in queste ore sui social una fake news in cui si annuncia una imminente ordinanza per avviare la didattica… - dania1964 : RT @OssRepressione: Regalo indigesto e armato sotto l’albero per gli studenti delle scuole superiori siciliane. -